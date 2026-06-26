Gazzetta: “Viery-Fiorentina ai dettagli, per il brasiliano è pronto un quinquennale”

La Fiorentina è riuscita ad aggirare la clausola da 50 milioni

La Fiorentina è stata più lesta di tutte per acquistare il difensore Viery del Gremio. Operazione da 13 milioni, per il brasiliano è pronto un contratto di 5 anni. Ormai mancano solo gli ultimi dettagli, poi potrà arrivare a Firenze per le visite mediche e la firma.

Il suo nome era già stato accostato a un club italiano: secondo la stampa brasiliana il Gremio aveva proposto alla Juventus il cartellino del difensore centrale nel corso dei discorsi per definire il futuro di Arthur, ultima stagione in prestito al Gremio. Viery aveva una clausola da 50 milioni di euro, che la Fiorentina però è riuscita ad aggirare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.