Gazzetta: "Vanoli valuta il ritorno al 4-3-3 senza Atta, Oulai in regia e Fagioli-Ndour da mezzali"

Vanoli studia le alternative per ridisegnare il centrocampo

Vanoli è chiamato a scegliere se confermare il 4-2-3-1 oppure passare al più prudente 4-3-3, modulo che in fase difensiva potrebbe trasformarsi in un 4-5-1. Una decisione influenzata anche dall’assenza di Atta e dalla necessità di trovare nuove soluzioni per risalire la classifica.

In caso di conferma del 4-2-3-1, il principale candidato a prendere il posto dell’assente sarebbe Pedro Gonçalves, che finora non ha ancora trovato spazio dal primo minuto in campionato. Le sue condizioni sono in miglioramento, ma non ha ancora la tenuta fisica necessaria per affrontare un’intera partita. Come riporta La Gazzetta dello Sport, tra le alternative figura anche Franco Mastantuono, operato ieri per ridurre e stabilizzare la frattura del quarto metacarpo della mano sinistra, rimediata nella sfida contro il Genoa. Da oggi il giocatore dovrebbe tornare ad allenarsi in campo, con la speranza di essere disponibile domenica contro Nico Paz.

Se invece Vanoli dovesse optare per il 4-3-3, la regia potrebbe essere affidata a Oulai, affiancato da Fagioli e Ndour, con Brescianini come ulteriore alternativa. Le opzioni a disposizione non mancano, ma adesso sarà fondamentale trasformarle in risultati concreti.