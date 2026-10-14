Nazione su Kean: "Ancora problemi alla tibia, non ci sarà al Franchi. Starà fuori almeno altre due settimane"

Senza dubbio, la presenza di Moise in campo (ma parliamo del Moise in condizione) sarebbe stata un problema in più per la Fiorentina

Già non sarebbe stato un amarcord. Ma il problema, alla fine, non si porrà. Moise Kean, insomma, salterà la partita di Firenze e quindi il suo ritorno – da avversario – a casa della Fiorentina. Tutta colpa del ko alla tibia, che di fatto ha stoppato l’attaccante dall’inizio della stagione e lo ha costretto a dimezzare l’avventura con la maglia della Nazionale. Tibia che tra l’altro aveva condizionato anche il rendimento e le presenze di Moise, nella stagione scorsa, con la maglia della Fiorentina.

Fatto sta che il bomber, per arrivare a poter mettere sull’orizzonte un ritorno in campo dovrà aspettare ancora una paio di settimane e quindi, dopo il turno di Champions di questa sera anche la trasferta di Firenze (come la partita successiva stampata sul calendario del Como) Kean sarà costretto a seguirle in tv.

Vantaggio o svantaggio per Vanoli? Senza dubbio, la presenza di Moise in campo (ma parliamo del Moise in condizione) sarebbe stata un problema in più per la Fiorentina. Problema che Vanoli sarà contento di non dover affrontare. Problema che avrebbe potuto finire per scomodare anche le scaramamzie legate all’ex che... torna nella sua vecchia casa e fa di tutto per accendere rimpianti e rimorsi. Appuntamento (forse) alla prossima puntata.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione