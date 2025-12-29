29 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:51

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gazzetta: “Vanoli sotto osservazione, settimana decisiva per il suo futuro. Domenica obbligo vincere”

Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Gazzetta: “Vanoli sotto osservazione, settimana decisiva per il suo futuro. Domenica obbligo vincere”

Redazione

29 Dicembre · 09:34

Aggiornamento: 29 Dicembre 2025 · 09:47

TAG:

FiorentinaVanoli

Condividi:

di

La Fiorentina vive giorni di grande tensione

La Fiorentina vive giorni di grande tensione, in attesa dell’arrivo di Fabio Paratici e della delicata sfida contro la Cremonese. Sotto osservazione c’è soprattutto Paolo Vanoli: confermato dopo il ko di Parma, ma chiamato a una settimana decisiva per il suo futuro. Al Franchi, domenica, servirà obbligatoriamente una vittoria per dare stabilità alla panchina e provare a consolidare la fiducia della società.

Il club, per ora, non valuta alternative, ma il destino dell’allenatore dipenderà da due fattori chiave: il risultato contro la Cremonese e le valutazioni del nuovo responsabile dell’area sportiva. I numeri non aiutano Vanoli: in 7 partite di Serie A ha raccolto solo 5 punti, con una media peggiore di quella di Pioli, esonerato proprio per dare una scossa che però non è arrivata. Anche considerando tutte le competizioni, il bilancio resta negativo, con più sconfitte che segnali di svolta.

Questi dati rendono Vanoli il tecnico con il rendimento più basso dell’era Commisso, seppur su un numero limitato di gare. La sensazione è che dovrà conquistarsi sul campo ogni ulteriore possibilità. Intanto Paratici, pur senza annuncio ufficiale, sta già riflettendo sul futuro della Fiorentina: dall’Inghilterra, dove ieri era a Londra per Tottenham-Crystal Palace, arrivano voci su un suo possibile sostituto al City, segnale di una firma viola sempre più vicina e di decisioni imminenti anche sulla panchina. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio