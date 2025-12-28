Gazzetta: “Vanoli resta fino alla Cremonese. Poi dipenderà da Paratici”

Dopo la sconfitta di Parma non sono state prese decisioni drastiche, al di là del proseguimento del silenzio stampa (che non sarebbe stato interrotto nemmeno in caso di vittoria al Tardini): oggi i giocatori riposano, non è previsto un altro ritiro, da domani allenamenti per tutta la settimana al Viola Park e nessun cambio di guida tecnica. Fino alla sfida di domenica al Franchi contro la Cremonese Paolo Vanoli resta l’allenatore della Fiorentina. Poi si vedrà.

E dipenderà da Fabio Paratici, che a breve diventerà il direttore dell’area tecnica. Anche se al Viola Park si sottolineano le responsabilità dei giocatori, la posizione di Vanoli non è salda. Lo dicono i risultati; lo dicono alcuni errori (ieri incomprensibile l’inserimento di Fortini all’intervallo); lo dicono le difficoltà caratteriali di una squadra che continua a giocare con paura e che si affloscia al primo episodio negativo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.