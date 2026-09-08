Gazzetta: "Vanoli prima scelta per la Fiorentina, punterà sul 4-3-3. A Fagioli le chiavi del centrocampo"

Vanoli è tornato dopo 108 giorni

Cambiare tutto per non cambiare niente. Paolo Vanoli è tornato a indossare la divisa della Fiorentina 108 giorni dopo l’ultima volta. La parolina ex è durata lo spazio di un’estate incandescente, tra rivoluzioni di mercato e aspettative elevatissime. Da sostituito a sostituto, come era accaduto dieci mesi fa, quando prese il posto di Stefano Pioli, raccogliendo la Viola ultima in classifica e traghettandola, non senza fatica, alla salvezza. Missione compiuta, che non bastò a Vanoli per guadagnarsi la conferma. A volte però bisogna saper aspettare perché il tempo rimetta tutto al posto giusto: la più bella dimostrazione di fiducia è arrivata nella tarda serata di domenica, quando Fabio Paratici lo ha chiamato per proporgli di riprendersi ciò che gli aveva tolto meno di quattro mesi fa.

Contratto di due anni con ingaggio da 1,2 milioni di euro a stagione e una missione, dimostrare che la squadra costruita nell’ultima sessione di mercato vale molto più di ciò che abbiamo visto finora. Vanoli ne è convinto, per questo ha accettato per la seconda volta di guidare una squadra che non ha contribuito a costruire. È sempre stato lui la prima scelta: Thiago Motta, nome invocato dalla piazza fiorentina, non è mai stato contattato. Vanoli lo scorso anno s’era adattato, passando dal 3-5-2 al 4-1-4-1, sistema di gioco che gli ha consentito di rimettersi in marcia verso la salvezza. Avrebbe voluto impostare il suo lavoro sul 4-3-3 ma l’ha potuto fare solo poche volte per penuria di esterni.

Vanoli ritroverà una parte della sua vecchia Viola in mezzo a 13 volti nuovi: De Gea, Dodo, Pongracic, Ranieri, Fagioli, Ndour e Brescianini, oltre all’infortunato Parisi, sono sopravvissuti alla rivoluzione estiva e da loro Vanoli ripartirà nell’immediato. A questi va aggiunto Njie, che il tecnico aveva lanciato al Torino. Il modulo potrebbe essere il 4-3-3 che aveva in mente mesi fa, con la possibile variante del 4-2-3-1: stessi uomini ma con Atta sulla trequarti. Di sicuro Fagioli, a cui Vanoli aveva dato le chiavi del centrocampo, tornerà a dirigere la Viola. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.