Gazzetta: “Vanoli cambierà otto giocatori anche oggi, altra chance per Piccoli”

Cambiare tanto per non cambiare nulla: Vanoli ha schierato 8 giocatori diversi tra campionato e Conference e lo stesso turnover è previsto oggi, con Dodò (squalificato in campionato) e Pongracic che potrebbero essere le uniche novità rispetto al match d’andata. Tra Kean e Piccoli ci sarà un altro ideale passaggio di testimone, con il ragazzo cresciuto nel vivaio dell’Atalanta che spera di restare in scia del capocannoniere viola: Moise ha segnato 3 reti nelle ultime 3 partite di Serie A, Piccoli uno nell’unica giocata dall’inizio nel mese di febbraio, in Conference League. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.