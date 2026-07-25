Gazzetta: "Valdepenas può arrivare alla Fiorentina l'1 agosto quando ci sarà l'amichevole con il Real"

Valdepenas ormai da giorni è un rinforzo "in pectore" della Fiorentina

Victor Valdepenas, ormai da giorni rinforzo ‘in pectore’ della Fiorentina. Accordo con il Real Madrid già trovato sulla base di 8 milioni il 50% sulla futura rivendita, oltre a una formula complessa (la stessa di Nico Paz al Como) con la quale i Blancos ne controlleranno il futuro per i prossimi tre anni.

Josè Mourinho lo ha voluto con sé in ritiro per valutarne le qualità in vista del futuro, non per bloccarne il passaggio a Firenze che ormai è sicuro. L'esterno, inoltre, fa comodo al Real in questa prima fase di ritiro dove mancano diversi giocatori impegnati al Mondiale. Stamani il cambio di maglia potrebbe avvenire il prossimo sabato, 1 agosto, quando Fiorentina e Real Madrid si sfideranno in amichevole in Austria. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.