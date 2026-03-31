31 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:11

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Gazzetta: “Turnover massiccio tra campionato e Conference. Vanoli con il gioco delle coppie”

Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Gazzetta: “Turnover massiccio tra campionato e Conference. Vanoli con il gioco delle coppie”

Redazione

31 Marzo · 09:32

Aggiornamento: 31 Marzo 2026 · 09:32

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Vanoli ha tante opzioni, dovrà essere bravo a trovare la formula giusta per il doppio impegno

Il finale di stagione della Fiorentina richiederà un grosso sforzo da parte dei giocatori gigliati. Tra campionato e Conference League Vanoli dovrà fare delle scelte anche in base alle condizioni fisiche e a come rientreranno i giocatori impegnati dalle nazionali.

Fino a questo momento Kean è stato il titolare in campionato con Piccoli utilizzato dal 1’ in coppa. A centrocampo Brescianini – out dalla lista UEFA – partirà dal primo minuto sabato, mentre Fabbian è pronto a giocarsi le sue carte in Europa. Coppia anche in porta con De Gea impiegato in campionato e Christensen in Conference.

È probabile che il turnover sia più massiccio rispetto a quanto visto in passato, dove alcuni titolari hanno dovuto fare gli straordinari. Per i giovani come Fazzini, Comuzzo e Fortini, che stanno trovando poco spazio in A, la Conference è l’occasione giusta per mettersi in vetrina. Vanoli ha tante opzioni, dovrà essere bravo a trovare la formula giusta per il doppio impegno. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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