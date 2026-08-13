Gazzetta: "Thorstvedt ha già dato l'ok alla Fiorentina. Ma il Sassuolo non vuole contropartite"

Come contropartite si è parlato di Fortini, Fabbian e Brescianini

Il corteggiamento della Fiorentina per Kristian Thorstvedt è iniziato tempo fa ma la passione non si è ancora spenta, sebbene nel frattempo siano arrivati altri centrocampisti in viola, da Atta a Oulai. Il decimo arrivo potrebbe essere il norvegese per cui ci sono già stati diversi contatti, sia col Sassuolo sia con l’agente Luca Ariatti. Il tecnico lo considera la pedina giusta per completare la mediana. Naturalmente servirà un’uscita e gli indiziati principali sono Marco Brescianini e Giovanni Fabbian.

Thorstvedt ha già dato il suo ok a trasferirsi a Firenze ma serve raggiungere l’intesa tra i due club. Il Sassuolo ha fissato il prezzo sui 15 milioni e non vorrebbe inserire contropartite nella trattativa, la Fiorentina invece punta a uno scambio per limitare al minimo la cifra da sborsare. Si è parlato di Fortini, considerato in uscita perché col contratto in scadenza nel 2027, ma la Viola non si schioda dalla valutazione di 10 milioni ed è disposta a perderlo a zero tra un anno piuttosto che lasciarlo partire per meno. Altre contropartite di cui si è parlato sono Fabbian (che piace anche a Bologna e Lazio) e Brescianini. I colloqui proseguono, anche se bisogna stare attenti alla concorrenza del Besiktas. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.