Gazzetta: “Thorstvedt ha aperto al trasferimento alla Fiorentina: i viola vogliono accontentare Grosso”

Thorstvedt pensa al Mondiale ma si avvicina alla Fiorentina

Kristian Thorstvedt pensa al Mondiale ma si avvicina alla Fiorentina. Un futuro ancora incerto quello del norvegese, che intanto è già ai sedicesimi nella Coppa del Mondo ma dovrà presto capire se sarà ancora neroverde oppure vestirà il viola. Grosso vorrebbe portarlo con sé a Firenze, idea condivisa dalla dirigenza: ora si tratta di portare via da Reggio Emilia il giocatore.

Thorstvedt ha accolto con piacere l'interesse a ha aperto al trasferimento, ma bisogna capire quali siano i margini di trattativa con una squadra che è notoriamente bottega cara. Nei giorni scorsi gli agenti dello scandinavo hanno avuto un contatto con Paratici e le sensazioni sembrano positive. La valutazione si aggira sui 15 milioni, con la Fiorentina oggi concentrata soprattutto sulle cessioni propedeutiche agli acquisti ma determinata ad accontentare il suo allenatore. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.