5 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:30

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gazzetta: “Terapie e palestra per Kean, non lavora in gruppo ma farà di tutto per esserci a Parma”

Firenze, Stadio Franchi, 05.10.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Gazzetta: “Terapie e palestra per Kean, non lavora in gruppo ma farà di tutto per esserci a Parma”

Redazione

5 Marzo · 09:16

Aggiornamento: 5 Marzo 2026 · 09:16

TAG:

FiorentinaKean

Condividi:

di

La Fiorentina deve resettare e ripartire

Resettare e ripartire, con lo stesso unico obiettivo che è la salvezza. Il primo lavoro è mentale perché la sensazione è che la squadra non sia ancora mentalizzata fino in fondo sulla lotta per non retrocedere e anche per questo i confronti quotidiani fra dirigenza, allenatore e giocatori diventano fondamentali, ancor più dopo una sconfitta come quella di Udine.

C’è poi da gestire la botta alla tibia di Kean che ieri ha fatto terapie e palestra, senza lavorare in gruppo ma farà di tutto per esserci con il Parma. Sarà valutato di giorno in giorno e tutto dipenderà dall’evoluzione del dolore e del gonfiore della parte interessata dalla reiterata contusione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio