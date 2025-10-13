Gazzetta svela: “Piccoli sostituirà numericamente Kean nell’Italia. Probabile tribuna per Nicolussi”

Gattuso va avanti con il gruppo dei 27 convocati che ha comunicato venerdì 3 ottobre e che ha già integrato con gli innesti di Piccoli e Spinazzola al posto degli infortunati Zaccagni e Politano. La squalifica di Bastoni e la probabile defezione di Kean non spingeranno il ct ad aggiungere altri elementi alla rosa anche perché a Tallinn sono andati in tribuna Meret, Coppola, Nicolussi Caviglia e Piccoli.

Il difensore del Brighton prenderà il posto di Bastoni nell’elenco dei ventitré che sarà consegnato all’arbitro, mentre Piccoli, elogiato da Gattuso in conferenza stampa sabato sera, sostituirà numericamente Kean. La squadra ieri pomeriggio ha lavorato al centro sportivo dell’Udinese. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.