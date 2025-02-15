Gazzetta svela: “Palladino ha già scelto, il sostituto di Kean sarà Beltran. Chance per affermarsi punta?”

Beltran era stato acquistato come centravanti

Lucas Beltran si gioca una grande occasione per conquistare una maglia da titolare nel ruolo di centravanti, contendendosi il posto con Nicolò Zaniolo e Albert Gudmundsson. Domani, nella sfida casalinga contro il Como, la Fiorentina dovrà fare a meno di Moise Kean, squalificato dopo i due cartellini gialli ricevuti contro l'Inter. Kean, autore di 15 gol in stagione, è in piena lotta per il titolo di capocannoniere con Mateo Retegui, suo compagno in nazionale. Toccherà a uno dei tre candidati provare a non farlo rimpiangere.

Beltran, argentino classe 2001, è arrivato alla Fiorentina nell'estate del 2023 dal River Plate per 25 milioni di euro. In questa stagione, tra campionato, Conference League e Coppa Italia, ha disputato 18 partite, ma raramente nel ruolo per cui era stato acquistato. Pur essendo un centravanti naturale, ha spesso giocato da sotto punta, seconda punta, esterno o rifinitore, sacrificandosi per la squadra e supportando Kean. Questo lo ha reso un giocatore duttile e prezioso per l'allenatore Raffaele Palladino.

Nonostante il sacrificio tattico, Beltran ha comunque lasciato il segno con quattro reti in campionato, a cui si aggiungono altrettanti assist. Finora, ha disputato una partita intera solo contro la Lazio, mentre nel recupero con l'Inter ha fornito un contributo importante. Ha segnato contro Lecce, Roma, Monza e Lazio, dimostrando di poter essere decisivo. La sfida contro il Como potrebbe essere l'occasione giusta per affermarsi finalmente come prima punta e guadagnare spazio nelle scelte di Palladino. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.