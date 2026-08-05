Gazzetta svela: “Mastantuono potrebbe restare alla Fiorentina due stagioni in caso di Europa o Champions”
on ci sono ormai più dubbi sul buon esito dell'affare
A cura di Redazione Labaroviola
05 agosto 2026 08:49
Fiorentina e Real Madrid sono sempre più vicine all'accordo per il trasferimento in prestito di Franco Mastantuono, con i Blancos che pagheranno circa la metà dei 3,5 milioni di stipendio che percepisce il giocatore.
Non ci sono ormai più dubbi sul buon esito dell'affare. Anzi. Le parti stanno anche discutendo su come eventualmente prolungare la permanenza di Mastantuono a Firenze. Se la Fiorentina dovesse qualificarsi quest'anno per Champions League o Europa League (non la Conference) allora il giocatore potrebbe prolungare il prestito in viola per una ulteriore stagione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.