Gazzetta svela: “La Fiorentina vorrebbe 50 milioni per cedere Kean”

Kean sta bene a Firenze, non spinge per l’addio

Servirà il miglior Moise Kean dal punto di vista fisico, al resto ci penserà Grosso, che lo ha allenato ai tempi delle giovanili della Juventus ed è convinto di poterlo valorizzare con il suo 4-3-3 intenso e offensivo. Kean da parte sua sta bene a Firenze e non spinge per andarsene, sente di potere (e dovere) ancora restituire qualcosa al club che ha creduto in lui e l'ha rilanciato e a una città che l'ha accolto come un eroe.

Il resto lo deciderà il mercato: difficile che qualcuno si presenti con i 62 milioni della clausola, però di fronte a un'offerta consistente (intorno ai 50 milioni) la Fiorentina si fermerebbe ad ascoltare. Lo cederebbe solo con la garanzia di incassare soldi a sufficienza per poter acquistare un centravanti di pari valore di Kean. Al momento però è lui il titolare della Viola, il totem intorno a cui verrà costruita una rosa molto rimaneggiata, con l'obiettivo di tornare a competere per qualcosa che vada ben oltre la salvezza. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.