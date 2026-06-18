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Gazzetta svela: “La Fiorentina vorrebbe 50 milioni per cedere Kean”

Kean sta bene a Firenze, non spinge per l’addio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 giugno 2026 08:48
Gazzetta svela: “La Fiorentina vorrebbe 50 milioni per cedere Kean” - Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Kean
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Servirà il miglior Moise Kean dal punto di vista fisico, al resto ci penserà Grosso, che lo ha allenato ai tempi delle giovanili della Juventus ed è convinto di poterlo valorizzare con il suo 4-3-3 intenso e offensivo. Kean da parte sua sta bene a Firenze e non spinge per andarsene, sente di potere (e dovere) ancora restituire qualcosa al club che ha creduto in lui e l'ha rilanciato e a una città che l'ha accolto come un eroe.

Il resto lo deciderà il mercato: difficile che qualcuno si presenti con i 62 milioni della clausola, però di fronte a un'offerta consistente (intorno ai 50 milioni) la Fiorentina si fermerebbe ad ascoltare. Lo cederebbe solo con la garanzia di incassare soldi a sufficienza per poter acquistare un centravanti di pari valore di Kean. Al momento però è lui il titolare della Viola, il totem intorno a cui verrà costruita una rosa molto rimaneggiata, con l'obiettivo di tornare a competere per qualcosa che vada ben oltre la salvezza. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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