Gazzetta svela: "Koleosho ha già un accordo di massima con la Fiorentina"
Il Burnley vuole incassare circa 10 milioni
A cura di Redazione Labaroviola
21 giugno 2026 09:46
La Fiorentina insiste per Luca Koleosho, esterno del Burnley non riscattato dal Paris Fc, dove ha giocato gli ultimi 6 mesi: con l’azzurro dell’Under 21 c’è già un accordo di massima, negli ultimi giorni Fabio Paratici ha intensificato i contatti col club inglese, che vorrebbe incassare sui 10 milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.