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Gazzetta svela: "Koleosho ha già un accordo di massima con la Fiorentina"

Il Burnley vuole incassare circa 10 milioni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2026 09:46
Gazzetta svela: "Koleosho ha già un accordo di massima con la Fiorentina" -
Rassegna Stampa
Acf Fiorentina
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La Fiorentina insiste per Luca Koleosho, esterno del Burnley non riscattato dal Paris Fc, dove ha giocato gli ultimi 6 mesi: con l’azzurro dell’Under 21 c’è già un accordo di massima, negli ultimi giorni Fabio Paratici ha intensificato i contatti col club inglese, che vorrebbe incassare sui 10 milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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