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Gazzetta svela: “Koleosho è in stand by perché il Burnley vorrebbe più soldi dalla Fiorentina”

Continua la caccia alle ali

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 luglio 2026 09:39
Gazzetta svela: “Koleosho è in stand by perché il Burnley vorrebbe più soldi dalla Fiorentina” -
Rassegna Stampa
Acf Fiorentina
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Il mercato in casa Fiorentina non si ferma. Continua anche la caccia alle ali, un'assoluta necessità visto che c'è solo Albert Gudmundsson per quel ruolo. Luca Koleosho è in stand by perché il Burnley vorrebbe più soldi, si seguono pure Johan Bakayoko, Matteo Cancellieri e Cristian Volpato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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