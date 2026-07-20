Gazzetta svela: “Koleosho è in stand by perché il Burnley vorrebbe più soldi dalla Fiorentina”

Continua la caccia alle ali

Il mercato in casa Fiorentina non si ferma. Continua anche la caccia alle ali, un'assoluta necessità visto che c'è solo Albert Gudmundsson per quel ruolo. Luca Koleosho è in stand by perché il Burnley vorrebbe più soldi, si seguono pure Johan Bakayoko, Matteo Cancellieri e Cristian Volpato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.