Gazzetta svela: “Koleosho è in stand by perché il Burnley vorrebbe più soldi dalla Fiorentina”
Continua la caccia alle ali
A cura di Redazione Labaroviola
20 luglio 2026 09:39
Il mercato in casa Fiorentina non si ferma. Continua anche la caccia alle ali, un'assoluta necessità visto che c'è solo Albert Gudmundsson per quel ruolo. Luca Koleosho è in stand by perché il Burnley vorrebbe più soldi, si seguono pure Johan Bakayoko, Matteo Cancellieri e Cristian Volpato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.