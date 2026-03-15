Gazzetta svela: “Kean? La Fiorentina le ha provate tutte. Il dolore alla tibia ogni tanto riaffiora”

La verità nella seduta di oggi pomeriggio quando ci sarà il provino decisivo per capire se Moise Kean salirà sul treno in direzione Cremona. Ieri il centravanti della Fiorentina ha lavorato di nuovo a parte e ha proseguito nel programma di recupero personalizzato per cercare di esserci nella sfida che è un vero crocevia per la salvezza. La zona interessata non è più gonfia tuttavia avverte ancora dolore.

Il primo step di oggi è la possibile convocazione, il secondo starà invece domani nella scelta di Vanoli, se utilizzarlo o meno e con quale minutaggio. L’attaccante e la società in questi giorni le hanno provate tutte: da visite aggiuntive a terapie specifiche, passando per le doppie sedute di lavoro. Sta meglio, ma il dolore alla tibia è inaffidabile nel senso che è in-costante e anche quando sembra ormai solo un ricordo, a volte riaffiora.

Quindi continua il principio della valutazione giorno per giorno, accompagnata da speranza ma pure da cautela perché la partita con la Cremonese è fonda mentale, ma alla fine della stagione mancano ancora tante partite. Rischio zero, tutela massima. Quando Kean sta bene il suo strapotere fisico è incontenibile e di lui ha bisogno il club per salvarsi così come la Nazionale per l’accesso al Mondiale. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.