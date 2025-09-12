12 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 08:45

Gazzetta svela: “Il rinnovo di Mandragora potrebbe arrivare la prossima settimana. Pioli punta su lui”

12 Settembre · 08:25

Aggiornamento: 12 Settembre 2025 · 08:25

Mandragora è tra i leader della Fiorentina

La certezza Mandragora, il veterano del reparto di centrocampo, perché è a Firenze dal 2022 e ha preso sempre più spessore. Rolly è uno dei punti fermi di Pioli che lo ha considerato subito uno dei giocatori su cui puntare, sia per quanto può fare sul campo che nello spogliatoio.

É elencato sempre fra i leader dei viola e anche per questo il suo rinnovo è atteso a breve, dopo un incontro definitivo che potrebbe arrivare la prossima settimana. C’è la volontà di entrambe le parti a continuare insieme. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

