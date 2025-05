Gazzetta svela: “Comuzzo rinnoverà fino al 2030. Ma ciò non impedirà offerte in estate”

Per Comuzzo l’annuncio del prolungamento fino al 2030 arriverà a breve. A settembre era già stato allungato fino al 2028 però un ulteriore accordo verrà presto ufficializzato, soprattutto con adeguamento economico, visto il rendimento del difensore esploso sotto la guida di Palladino, soprattutto nella prima parte della stagione. È arrivato in Nazionale ed è finito nel mirino di diversi club come il Napoli che a gennaio era disposto a spingersi sui 30-35 milioni per assicurarselo.

È stato lo stesso presidente Commisso a volerlo trattenere o comunque a chiedere una “follia” economica per cederlo. II ragazzo non ha mai forzato per partire ed è un altro aspetto che è stato molto gradito dalla società viola. Il nuovo contratto blinda il difensore, ma le dinamiche “impazzite” del mercato non impediranno comunque interessamenti per lui in estate. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.