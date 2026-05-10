Gazzetta svela: “Alla Fiorentina manca un punto per mettere la parola fine a una stagione sciagurata”

La Fiorentina spera di acciuffare un punto già oggi pomeriggio

L'inizio è stato identico, il finale sarà quasi sicuramente diverso. Paolo Vanoli e Daniele De Rossi hanno esordito sulle panchine della Fiorentina e del Genoa lo stesso giorno, uno contro l'altro: finì 2-2 a Marassi, un punticino utile a dare almeno una piccola scossa a una classifica deprimente. Non fu certo la sfida della svolta, quella che però c'è stata poi per tutte e due le squadre, partite rispettivamente da 4 e 6 punti e arrivate a tre giornate dalla fine allo stesso obiettivo, la salvezza.

Per il Genoa è già diventata aritmetica, alla Fiorentina manca ancora un punto per scrivere la parola fine a una stagione sciagurata, che i tifosi sperano di dimenticare in fretta. Un punto che in casa viola sperano di acciuffare già oggi pomeriggio contro una squadra teoricamente appagata e contro un allenatore che in tanti s'aspettano di vedere al Franchi con continuità nel 2026-27. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.