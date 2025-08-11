11 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:19

Gazzetta svela: “84 milioni lordi di ingaggi complessivi, la cifra deve scendere sui 70”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.04.2025, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

11 Agosto · 08:52

11 Agosto 2025 · 09:13

CommissoFiorentina

La Fiorentina ora ha bisogno di cedere

La Fiorentina infatti deve bilanciare la chiara volontà di trattenere i propri giocatori con la necessità di far quadrare i numeri del bilancio. E una questione di equilibri. Ora il club viola ha 84 milioni lordi di ingaggi complessivi e la cifra deve invece attestarsi sui 70 milioni, in base al 70% del fatturato della scorsa stagione per rispettare appunto il fair play finanziario.

Per questo servono pazienza e tempo per far uscire dei giocatori considerati fuori dal progetto a cominciare da Ikoné (per il quale c’è un interesse del Botafogo) e Barak, ma pure uomini sul mercato come Beltran, giocatore con ingaggio alto e poco utile a Pioli. Per l’argentino, che ha declinato la corte del Flamengo, ad ora non ci sono nuove pretendenti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

