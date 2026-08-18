Gazzetta sul post Kean: “Lucca tra i papabili, ma servono 30 milioni. In lista anche Pinamonti e Njinmah”

In attesa di una nuova offerta del Como, la Fiorentina si guarda intorno

In attesa di una nuova offerta del Como la Fiorentina si guarda intorno, alla ricerca di un eventuale sostituto di Kean. I Viola si sono già cautelati con Pellegrino dal Parma, che numericamente ha sostituito Piccoli, però servirà comunque un altro innesto davanti.

Tra i papabili c’è Lorenzo Lucca, che il Napoli vorrebbe cedere solo a titolo definitivo e per una cifra non inferiore ai 30 milioni. Nella lista figura pure Andrea Pinamonti, che il tecnico Fabio Grosso ha già avuto al Sassuolo. Dalla Germania raccontano dell'interesse per Justin Njinmah, tedesco del Werder Brema che ha la stessa età di Kean (26 anni a novembre): è un'ala destra polivalente che può fare anche la punta. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.