Gazzetta su Thorstvedt: “Tra tre/quattro giorni una svolta. Il Sassuolo continua a chiedere 15 milioni”

Nonostante una scadenza di contratto nel 2027, i neroverdi non abbassano le pretese

Nel giro di tre o quattro giorni tutto sarà più chiaro. Sono queste le tempistiche per capire il futuro di Kristian Thorstvedt, obiettivo di mercato della Fiorentina, su cui ci sono già almeno due certezze: Fabio Grosso lo allenerebbe ancora volentieri dopo averlo avuto al Sassuolo e il giocatore gradirebbe la destinazione Firenze.

Il tassello che manca, molto importante, è l'accordo con i neroverdi che vorrebbero incassare sui 15 milioni nonostante il calciatore sia in scadenza nel giugno 2027. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.