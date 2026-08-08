Gazzetta su Piccoli: “Per una cessione a titolo definitivo sarebbe pronto a dire sì al Bologna”
Per il momento, Piccoli aveva sempre dato la priorità a Firenze
A cura di Redazione Labaroviola
08 agosto 2026 09:45
Altro dettaglio importante, la volontà del giocatore. Finora Piccoli aveva sempre dato la priorità a Firenze, alla voglia di giocarsi le carte con Grosso. Ora, specie davanti a una cessione a titolo definitivo, ecco spuntare il gradimento della punta: se il Bologna decidesse di investire su di lui sarebbe pronto a dire sì. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.