Gazzetta su Oso: "L'affare potrebbe chiudersi già nel fine settimana a 12 milioni"

Balla qualche milione tra Fiorentina e Siviglia

Dalla Spagna, parlavano perfino di firma ad un passo di Oso con la Fiorentina, ma c'è da battere la concorrenza dello Strasburgo. Missione che non sembra certo impossibile. La certezza è che il giocatore è in uscita perché il Siviglia ha bisogno di vendere e la valutazione che ne fa è fra i 10 e 15 milioni di euro. Un accordo può essere trovato sui 12 milioni. Tra l'altro il club spagnolo ha già preso il suo sostituto ovvero Juan Iglesias del Getafe. L'uscita di Oso è possibile si concluda già in questo fine settimana o, al più tardi, nel corso della prossima. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.