Gazzetta su Oso: "L'affare potrebbe chiudersi già nel fine settimana a 12 milioni"
Balla qualche milione tra Fiorentina e Siviglia
A cura di Redazione Labaroviola
11 luglio 2026 09:06
Dalla Spagna, parlavano perfino di firma ad un passo di Oso con la Fiorentina, ma c'è da battere la concorrenza dello Strasburgo. Missione che non sembra certo impossibile. La certezza è che il giocatore è in uscita perché il Siviglia ha bisogno di vendere e la valutazione che ne fa è fra i 10 e 15 milioni di euro. Un accordo può essere trovato sui 12 milioni. Tra l'altro il club spagnolo ha già preso il suo sostituto ovvero Juan Iglesias del Getafe. L'uscita di Oso è possibile si concluda già in questo fine settimana o, al più tardi, nel corso della prossima. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.