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Gazzetta su Kean: "Contratto fino al 2029, clausola da 62 milioni e futuro in bilico"

La Gazzetta dello Sport analizza il futuro di Moise Kean, tra contratto e clausola rescissoria da 62 milioni di euro.L’attaccante è legato al club fino al 2029 e la sua situazione verrà valutata anche...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 febbraio 2026 10:54
Gazzetta su Kean: "Contratto fino al 2029, clausola da 62 milioni e futuro in bilico" - Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Gazzetta dello Sport analizza il futuro di Moise Kean, tra contratto e clausola rescissoria da 62 milioni di euro.

L’attaccante è legato al club fino al 2029 e la sua situazione verrà valutata anche in base a come si concluderà la stagione. Dopo il pareggio contro il Torino, l’azzurro ha ammesso: «Dobbiamo fare di più. I gol presi nei minuti finali dimostrano che c’è ancora tanto da migliorare: non possiamo lasciare per strada punti in questo modo. Resto fiducioso perché sono convinto che abbiamo le qualità per reagire e risalire».

Al momento, però, Kean pensa solo al campo: servono reti e prestazioni decisive per aiutare la squadra a uscire dal momento complicato.

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