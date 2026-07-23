Gazzetta su Guardiola: “Chiede 20 milioni l’anno alla FIGC, che ne ha offerti la metà”

Guardiola dunque viaggia verso il no all'Italia

E, ormai è cosa nota, l'uomo che vorrebbe tanto portare Malagò sulla panchina azzurra è Pep Guardiola. Quello per cui "si possono anche fare eccezioni" persino se si parla di ingaggi, nonostante il budget federale sia un problema dichiarato.

A oggi la situazione è difficile, anche perché sembra ci sia una distanza rilevante tra l'ingaggio importante offerto dalla federazione (10 milioni a stagione) e la richiesta di Pep, che vorrebbe circa il doppio. Malagò dunque attende. Guardiola viene prima di tutti e per uno come lui si può anche far passare qualche giorno più del previsto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.