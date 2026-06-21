Gazzetta su Beltran: “Fiorentina-River ok per il prestito con obbligo a 6,7 milioni e 50% sulla rivendita"

Manca il sì del calciatore al trasferimento

Lucas Beltran è a un passo dal ritorno a casa: accordo raggiunto tra la Fiorentina e il River Plate per la cessione dell'attaccante argentino a titolo definitivo. La formula che ha messo d'accordo i due club prevede 500 mila euro per il prestito e un obbligo di riscatto fissato a 6,7 milioni di euro, con la Fiorentina che manterrà il 50% su un eventuale rivendita del giocatore.

Per la fumata bianca bisognerà attendere il si dell'attaccante. Beltran è arrivato alla Fiorentina nel 2023 ma in due stagioni non ha avuto un grande impatto sul mondo viola, tanto che l'estate scorsa e stato mandato in prestito al Valencia, dove ha collezionato 30 partite e 3 gol, per un totale di 1604 minuti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.