Gazzetta: “Spuntano pretendenti per Fagioli. Il no alla cessione di Pioli è stato categorico”

Per Stefano Pioli è ideale come mezz’ala, ma nell’attesa che arrivi il rinforzo giusto a centrocampo anche Nicolò Fagioli verrà testato in posizione di regista. Quello dell’ex Juve non è il solo nome che il tecnico viola nella prima fase di ritiro e amichevoli testerà a dirigere la mediana viola. Scattato l’obbligo di riscatto, il centrocampista è una delle pedine più importanti del centrocampo viola e il tecnico ci punta in maniera quasi incondizionata. Pioli infatti ha totale fiducia e lo testerà in posizione di play in attesa che arrivi il nome giusto dal mercato. Non solo in questo inizio di sessione di calciomercato si sarebbero presentate a bussare alla porta della Fiorentina delle pretendenti, con il “no” categorico del tecnico ad una sua eventuale cessione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.