Gazzetta sottolinea: "Kayode? Juve e Fiorentina si saranno accorte dell'errore. Ora vale 45 milioni"

Il giocatore ha lasciato la Fiorentina per 17 milioni

Spunta la Fiorentina e, a Firenze, si prepara il decollo dell’esterno di difesa, ma a tutta fascia: c’è Vincenzo Italiano e ci sono i riflettori accesi sul ventenne che gioca divertendosi; tocca a Raffaele Palladino e i riflettori tornano su Dodò con tanti saluti a Michael: nel gennaio di un anno fa, comincia l’avventura inglese. Juventus e Fiorentina si saranno accorte dell’errore, il resto della compagnia in campionato si sarà resa conto che l’affare era là, sotto il naso: bastava un pizzico di sale e coraggio nelle idee.

Kayode se ne è andato Oltremanica per 17 milioni di euro, dopo meno di due anni ne vale già 45: al Brentford c’è un allenatore solo per affinarne la rimessa laterale e quando prende il pallone tra le mani l’area diventa un luogo ancora più piccolo e affollato. Anche a Coverciano stanno pensando di dedicargli un tecnico ad hoc per far sì che la sua specialità possa costituire un pericolo, costante, per chi ti sta di fronte e un aiuto in più per chi ti sta a fianco.Kayode ha dato un’accelerata alla propria professione proprio quando c’era chi scommetteva su nomi diversi e già conosciuti. Mancini, invece, ha creduto in lui. A Coverciano il suo sorriso ha contagiato il resto della compagnia. Kayode era uscito dai radar delle nostre rappresentative nazionali perché c’è stato un passaggio nella sua giovane carriera dove si è dovuto sottoporre ad accurati test per ottenere l’idoneità sportiva che aveva per giocare in Inghilterra: solo un passaggio, non un ostacolo. Michael corre veloce. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.