Gazzetta sottolinea: “Dodò non è un calciatore di cui la Fiorentina si può privare facilmente”

Giovedì la Viola giocherà a Grosseto, venerdì ospiterà la Carrarese, sabato e domenica (prima di partire per l’Inghilterra e lì si capirà chi c’è e chi non c’è) Pioli concederà due giorni di riposo. Dopo quello di ieri in cui il gruppo squadra ha accolto la lieta notizia della nascita di Aurora, la figlia di Dodò. La terza paternità del brasiliano del quale, per ora, non si parla di cessione. Vedendolo spingere in quel modo domenica sera, realizzando la prima rete, non sembra un giocatore di cui si può privare facilmente. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.