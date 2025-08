Gazzetta: “Sohm, Pioli ha il suo centrocampista box to box. Può stare nella mediana o giocare da mezzala”

Simon Sohm è molto vicino a diventare un giocatore della Fiorentina. Per Stefano Pioli il centrocampista sarà impiegato a difesa del tridente Gudmundsson-Dzeko-Kean. Infatti, per far coesistere tre giocatori offensivi, serve fisicità in mezzo al campo. Sohm sembra dunque il profilo giusto, ma oltre ai muscoli è capace di inserimenti. Con il suo fisico portante può stare nella mediana a due, sia a destra che a sinistra, e fare la mezzala all’occorrenza. Viene definito un “box to box”, un giocatore completo a livello di caratteristiche. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.