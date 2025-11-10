10 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:01

Gazzetta sicura: "Vanoli non ha tempo. La Fiorentina è ultima e ha la peggior difesa"

Gazzetta sicura: “Vanoli non ha tempo. La Fiorentina è ultima e ha la peggior difesa”

10 Novembre · 09:29

Ieri Vanoli in costruzione ha sempre tenuto tre giocatori

In costruzione Vanoli ha sempre tenuto tre giocatori alle spalle di Piccoli, alzando gli esterni Dodo e Fortini oppure le mezzali Mandragora e Sohm, ieri molto intraprendente. Senza Kean e il suo attacco alla profondità, bisognava legare maggiormente la manovra e dare più opzioni di scarico a Nicolussi Caviglia, di nuovo troppo scolastico e monotono nella recita.

Vanoli deve probabilmente farsi ancora un’idea precisa del livello della rosa e la quantità di soluzioni da soppesare rischia di diventare una perdita di tempo nell’individuazione di una formazione base e di una strategia. Ma se c’è una cosa che la Fiorentina non ha, è proprio il tempo: i viola sono ultimi, non hanno mai vinto, hanno la peggior difesa del campionato e dopo la sosta al Franchi arriverà la Juve. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

