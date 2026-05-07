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Gazzetta sicura: “Piccoli può restare alla Fiorentina ma non farà il titolare”

In attacco nessuno può sentirsi al sicuro, ma l'ex Cagliari resterà

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 maggio 2026 09:04
Gazzetta sicura: “Piccoli può restare alla Fiorentina ma non farà il titolare” - Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Piccoli
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Pur volendo aggiungere il contributo dei due esterni acquistati a gennaio, Manor Solomon e Jack Harrison non si riesce ad arrivare a 20. Molto cambierà nell'annata che verrà, a cominciare proprio dall'attacco, dove nessuno può sentirsi al sicuro. Piccoli può restare ma non per fare il titolare e Kean sembra sempre più lontano da Firenze. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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