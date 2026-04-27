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Gazzetta sicura: “Pazienza se a fine partita sono arrivati fischi, pubblico esigente ma bisogna accontentarsi”

Poteva essere il match point salvezza ma è diventato un altro passetto per restare in A

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 aprile 2026 09:04
Gazzetta sicura: “Pazienza se a fine partita sono arrivati fischi, pubblico esigente ma bisogna accontentarsi” - Firenze, Stadio Franchi, 05.10.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 05.10.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Poteva essere il match point salvezza, è diventato un altro passetto per restare in A. Dopo il pari di Lecce la Fiorentina guadagna un punto contro il Sassuolo, allontanandosi ancora di più dalla zona rossa: +8 sui salentini e +9 sulla Cremonese terzultima a 4 giornate dalla fine sono un bel tesoretto.

E pazienza se dagli spalti a fine match è partito qualche fischio, il pubblico viola è esigente ma in questa stagione tribolata bisogna sapersi accontentare, soprattutto contro un Sassuolo che non ha premuto sull'acceleratore ma in questo campionato si è arrampicato fino al decimo posto, a quota 46. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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