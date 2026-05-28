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Gazzetta sicura: “Paratici vuole tenere Kean perché non è facile trovare un attaccante della sua caratura”

Il suo calcio verticale è l’ideale per rilanciare Kean

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 maggio 2026 09:56
Gazzetta sicura: “Paratici vuole tenere Kean perché non è facile trovare un attaccante della sua caratura” - Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Kean
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Tormentato dai problemi fisici, Paratici vorrebbe tenere Kean perché sa che non è facile trovare un altro attaccante della sua caratura. La speranza è che Grosso possa riportarlo ai livelli del primo anno in viola, quando l'azzurro s'arrampicò fino a quota 25 centri. Il suo calcio rapido, intenso e verticale è l’ideale per rilanciare ed esaltare Moise, che quando sente la fiducia rende decisamente di più. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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