Gazzetta sicura: “Paratici vuole tenere Kean perché non è facile trovare un attaccante della sua caratura”

Il suo calcio verticale è l’ideale per rilanciare Kean

Tormentato dai problemi fisici, Paratici vorrebbe tenere Kean perché sa che non è facile trovare un altro attaccante della sua caratura. La speranza è che Grosso possa riportarlo ai livelli del primo anno in viola, quando l'azzurro s'arrampicò fino a quota 25 centri. Il suo calcio rapido, intenso e verticale è l’ideale per rilanciare ed esaltare Moise, che quando sente la fiducia rende decisamente di più. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.