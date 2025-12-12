Gazzetta sicura: “La Fiorentina si è risvegliata, ora tocca ai giocatori tenere viva la fiamma”

La Dinamo Kiev ha fatto una partita dignitosa e ordinata: il 4-2-3-1 era ben studiato e si trasformava in un 4-1-4-1 in fase di non possesso. Kostyuk ama avere il controllo del gioco e il possesso palla finale parla ucraino, ma questo conta poco: la Fiorentina ha giocatori bravi ad attaccare la profondità e a sfruttare gli spazi.

Dodo e Parisi sono stati bravissimi, in momenti diversi, a esaltare le proprie qualità e Richardson si è applicato con grande attenzione, a differenza di un Nicolussi Caviglia ancora mediocre in regia. Ma in generale la Fiorentina si è risvegliata. leri Firenze ha accolto la torcia olimpica che ha attraversato i luoghi simbolici della città.

Tra gli altri tedofori, l’ha portata anche Giancarlo Antognoni che ha acceso il braciere olimpico in piazza Santissima Annunziata. Le vibrazioni di un momento così bello sono arrivate fino al Franchi. Adesso tocca ai giocatori viola tenere viva la fiamma. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.