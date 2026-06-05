Gazzetta sicura: "Grosso entro 24 ore sarà ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina"

Prima i saluti a Vanoli, poi arriva Grosso che si tufferà nella pianificazione del mercato

Nel giro di 24 ore arriverà l’annuncio di Fabio Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina. L’accordo per il biennale (con opzione per un altro anno) era stato trovato da tempo ma l’effetto domino delle ufficialità è iniziato ieri sera con il Sassuolo «di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale» e ha ringraziato Grosso e il suo staff per la «professionalità e il lavoro svolto durante le due stagioni in neroverde» augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera. Stessa cosa farà oggi la Fiorentina con Paolo Vanoli e poi si tufferà nel futuro con Grosso con cui da oggi inizierà la pianificazione del mercato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.