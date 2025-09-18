Gazzetta sicura: “Fiorentina piena di giocatori buoni, nessuno però eccezionale. Problemi di condizione evidenti”

Stefano Pioli ha sempre cambiato modulo nelle prime tre partite e soprattutto ha modificato la formula offensiva: due trequartisti e una punta; un trequartista e una coppia in avanti; due attaccanti e cinque centrocampisti dietro di loro. L’impressione è che i cambiamenti siano dettati dalla difficoltà nel trovare una formula più convincente di altre.

I problemi di condizione sono evidenti, ma se in tre giornate hanno segnato solo un centrocampista (Mandragora) e un difensore (Ranieri) significa che in discussione è il progetto nella sua interezza. C’è qualche campione in questa rosa (a parte Dzeko, che però ha limiti anagrafici)? Ci sono giocatori, soprattutto a centrocampo, che meritano una maglia da titolare indiscutibilmente più di altri? La Fiorentina è piena di buoni giocatori, qualcuno buonissimo, nessuno dei quali però eccezionale nella speranza che Kean dimostri, anche in Nazionale, di esserlo in via definitiva. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.