Gazzetta sicura, Dodò vicinissimo al rinnovo fino al 2030, firma possibile nel mese di gennaio

Firenze, Stadio Franchi, 05.10.2025, Fiorentina-Napoli

Gazzetta sicura, Dodò vicinissimo al rinnovo fino al 2030, firma possibile nel mese di gennaio

dodoFiorentina

La Gazzetta torna a parlare del rinnovo di Dodò, le parti stanno tornando a dialogare e la chiusura potrebbe arrivare a breve

La Gazzetta dello Sport racconta che la Fiorentina non ha mai abbondato la speranza di rinnovare il contratto a Dodò, punto fermo della formazione viola nelle passate stagioni così come adesso con Stefano Pioli in panchina. La nuova svolta dovrebbe arrivare nei prossimi giorni con l’arrivo dei procuratori del giocatore al Viola Park e indirizzare così la trattativa verso una conclusione positiva.

Non sarà probabilmente una chiusura immediata ed è possibile che si arrivi fino a gennaio per il nero su bianco, ma intanto la buona notizia è che il disgelo è iniziato e la firma sembra vicina. Il nuovo accordo (quello attuale scade nel 2027) avrebbe come nuovo termine il 2030, come era stato proposto già inizialmente al calciatore, che però non ha ancora accettato di siglare il prolungamento.

