David De Gea è innamorato di Firenze e la società ha già comunicato di voler far valere l’opzione unilaterale per trattenerlo (al doppio dell’ingaggio), ma vuole anche che il calciatore sia felice. Senza Europa, sarebbe disposto a restare comunque? È una domanda che circola inevitabilmente in città in queste ore. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.