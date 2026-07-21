Gazzetta: "Sfuma la pista Arokodare per l'attacco viola, la Fiorentina valuta Lucca e Pinamonti"

L'arrivo di Oulai avrebbe infatti esaurito gli slot disponibili per gli extracomunitari

L'eventuale sostituto di Moise Kean potrebbe non essere soltanto Artem Dovbyk. In casa Fiorentina, infatti, il direttore sportivo Fabio Paratici sta valutando diverse soluzioni per l'attacco in vista di una possibile cessione dell'azzurro.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, perde quota la pista che porta a Arokodare, accostato ai viola nei giorni scorsi. L'arrivo di Oulai avrebbe infatti esaurito gli slot disponibili per gli extracomunitari.

Restano invece vive le candidature di Lorenzo Lucca e Andrea Pinamonti. Il primo è destinato a lasciare il Napoli, mentre il secondo ritroverebbe Fabio Grosso, tecnico con cui ha già lavorato nella scorsa stagione al Sassuolo.