Il pallone è tornato finalmente a rotolare restituendo una passione irrinunciabile a oltre 30 milioni di italiani evitando n crac senza precedenti. Però il coronavirus ha prodotto e continuerà a produrre un impatto negativo pesante sul sistema. Prendete, appunto, le partite a porte chiuse. In Serie A le perdite rischiano di arrivare a un centinaio di milioni in questa stagione, in termini di mancati incassi al botteghino. L’impatto maggiore avverrà per la Juventus, la quale perderà tra i 15 ed i 25 milioni.