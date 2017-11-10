Gazzetta: senza Thereau la Fiorentina perde sempre. Il recupero del capocannoniere viola...
Tra le varie questioni che sottolinea La Gazzetta dello Sport questa mattina per ciò che concerne i temi di casa Fiorentina, il quotidiano rosa si concentra sul recupero di Thereau, che sarebbe un’ott...
A cura di Redazione Labaroviola
10 novembre 2017 09:00
Tra le varie questioni che sottolinea La Gazzetta dello Sport questa mattina per ciò che concerne i temi di casa Fiorentina, il quotidiano rosa si concentra sul recupero di Thereau, che sarebbe un’ottima notizia per il tecnico Pioli. Senza l’ex Udinese, infatti, sono arrivati quattro k.o. per la Fiorentina, che spera a questo punto di ritrovare il proprio capocannoniere (6 reti in A) dopo la sosta.