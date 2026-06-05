Gazzetta: “Se salta Alisson, la Juve piomberà su De Gea. Alla Fiorentina piacciono Bento e Mandas”

De Gea è praticamente in attesa

David De Gea ha diversi club interessati tra la Juventus che sta rivoluzionando la situazione in porta la Premier League. In caso di separazione la Fiorentina si starebbe guardando intorno con diversi nomi che hanno iniziato già a circolare. Tra questi c è quello di Bento, brasiliano classe 99 attualmente Al Nassr.

L'altro profilo è quello di Mandas, di proprietà della Lazio che è stato in prestito al Bournemouth. De Gea invece attende di sapere cosa succederà con Alisson: se il Liverpool dovesse fare muro sulla sua partenza, la Juventus potrebbe piombare sul portiere viola con maggiore forza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.