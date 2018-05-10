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Gazzetta: Roma su Chiesa. Monchi informa dell’interesse la Fiorentina. Il prezzo...

La Gazzetta Dello Sport questa mattina fa sapere che la Roma ha chiesto informazioni sulla situazione di Chiesa direttamente alla Fiorentina. Per il momento, però, nessuna offerta ufficiale.  Alla Rom...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 maggio 2018 10:09
Gazzetta: Roma su Chiesa. Monchi informa dell’interesse la Fiorentina. Il prezzo... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
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La Gazzetta Dello Sport questa mattina fa sapere che la Roma ha chiesto informazioni sulla situazione di Chiesa direttamente alla Fiorentina. Per il momento, però, nessuna offerta ufficiale.  Alla Roma piace Chiesa, profilo che combacia con le idee tattiche di Di Francesco. Certo, Chiesa significherebbe anche un investimento elevato per il cartellino. Nello specifico: il Cies, l’osservatorio sul calcio, solo lo scorso dicembre ha stimato una valutazione di 51 milioni di euro. Ecco perché, davanti a un’impresa così complicata, la mossa obbligata sarebbe quella di vendere almeno uno dei due esterni offensivi destri in rosa, quindi Diego Perotti o Stephan El Shaarawy.

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