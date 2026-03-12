12 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:18

Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Gazzetta rivela: “Piccoli vuole togliersi il peso dei 25 milioni spesi dalla Fiorentina. Può riuscirci solo con i gol”

Redazione

12 Marzo · 08:58

Aggiornamento: 12 Marzo 2026 · 08:58

di

Piccoli ha scelto la Fiorentina anche per l’Europa

Roberto Piccoli ha scelto la Fiorentina anche per l’Europa e vuole togliersi il peso dei 25 milioni spesi per acquistarlo in estate. Può riuscirci solo grazie ai gol, 5 finora (6 totali contando anche quello a inizio campionato con il Cagliari) pochi per uno che la scorsa stagione chiuse in doppia cifra (13). Piccoli non c’era ancora quando, nel 2023 e nel 2024, la Fiorentina giocò due finali consecutive di Conference, arrendendosi a un passo dalla meta. Ranieri, Mandragora e Dodo, gli unici reduci della prima delusione contro il West Ham, invece si e potranno raccontargli quanto conta la Coppa e quanto è bello giocarsela fino in fondo, anche senza trascurare il campionato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

