Gazzetta rivela: “Piccoli vuole togliersi il peso dei 25 milioni spesi dalla Fiorentina. Può riuscirci solo con i gol”

Roberto Piccoli ha scelto la Fiorentina anche per l’Europa e vuole togliersi il peso dei 25 milioni spesi per acquistarlo in estate. Può riuscirci solo grazie ai gol, 5 finora (6 totali contando anche quello a inizio campionato con il Cagliari) pochi per uno che la scorsa stagione chiuse in doppia cifra (13). Piccoli non c’era ancora quando, nel 2023 e nel 2024, la Fiorentina giocò due finali consecutive di Conference, arrendendosi a un passo dalla meta. Ranieri, Mandragora e Dodo, gli unici reduci della prima delusione contro il West Ham, invece si e potranno raccontargli quanto conta la Coppa e quanto è bello giocarsela fino in fondo, anche senza trascurare il campionato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.