Gazzetta rivela: “Pellegrino firmerà un quinquennale con la Fiorentina da 1,5 milioni netti”

Ormai manca pochissimo al suo sbarco a Firenze

Il gioco dei nove è arrivato al momento della svolta. Ieri Moise Kean ha salutato il 20 indossato nelle ultime due stagioni in viola per mettersi sulle spalle il 9, un superclassico per un centravanti. Mateo Pellegrino al Parma aveva lo stesso numero ma alla Fiorentina dovrà cambiare ancora. Magari tornerà al 32 che aveva scelto nella prima annata in gialloblù, una maglia che al momento a Firenze è senza padrone. Poco importa, perché l'argentino è un nove di fatto, esattamente come Kean, e per Fabio Grosso sarà un'arma in più da poter sfruttare nella stagione del Centenario e del grande rilancio per il club dei Commisso.

Ormai manca pochissimo al suo sbarco a Firenze, ma per poter formalizzare un accordo già esistente sulla parola bisognerà attendere che un altro numero nove, Roberto Piccoli (che alla Fiorentina indossa il 91), prenda l'autostrada per dirigersi verso Bologna. Questione di dettagli, poi il tecnico della Fiorentina potrà avere il suo rinforzo numero 9 (tanto per restare in tema) in un mercato estivo denso di acquisti e di colpi a sorpresa. Pellegrino è stato a lungo nella lista dei desideri della Juventus, che lo ha corteggiato senza però mai trasformare l'innamoramento in qualcosa di concreto. Fabio Paratici lo conosce e lo apprezza dai tempi in cui il ragazzo giocava nel Velez, prima ancora che l'amico ed ex collega alla Juventus Federico Cherubini lo portasse in Serie A, e non ha mai smesso di seguirlo. Con l'ad del Parma il diesse viola ha parlato tante volte di Pellegrino ma senza mai entrare nel dettaglio, perché con Kean e Piccoli il parco attaccanti era da considerarsi al completo.

Il forte interesse del Bologna per Piccoli ha rotto gli equilibri e spinto la Fiorentina a farsi avanti in maniera decisa. I gialloblù valutano l'argentino circa 30 milioni e l'intesa è stata trovata sulla base di un prestito oneroso (intorno ai 5 milioni) con obbligo di riscatto a 25. Una soluzione che soddisfa le due società e pure il giocatore, per cui è già pronto un contratto di cinque anni con un deciso ritocco dell'ingaggio rispetto a quello attuale (il suo nuovo stipendio sarà intorno ai 1,5 milioni netti). Lo scrive La Gazzetta dello Sport.